НАЙДИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ (ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ) ВЫПИШИ ИХ ??ОКАЗАВ СТРЕЛКАМИ КАКОЕ СЛОВО ОТ КАКОГО ОБРАЗОВАЛОСЬ Первым выжимал вес подберезовик.Поднял подберезовик желтый листик березы вместе с улиткой.Под...

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НАЙДИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ (ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ) ВЫПИШИ ИХ ??ОКАЗАВ СТРЕЛКАМИ КАКОЕ СЛОВО ОТ КАКОГО ОБРАЗОВАЛОСЬ Первым выжимал вес подберезовик.Поднял подберезовик желтый листик березы вместе с улиткой.Подосиновик выжал три листика осины,сосно вую шишку и маленького лягушонка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОДБЕРЕЗОВИК образован от БЕРЕЗА,ПОДОСИНОВИК от ОСИНА
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