Ребят завтра контрольная я хочу понять тему по математике вообщем растолкуйте по??алуйста!!! Например: 3x+x=33,6 И ещё: 1дробь6*(5,3-3,3)+6,7 ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Математика

Ребят завтра контрольная я хочу понять тему по математике вообщем растолкуйте по??алуйста!!! Например: 3x+x=33,6 И ещё: 1дробь6*(5,3-3,3)+6,7 ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость