Ребят завтра контрольная я хочу понять тему по математике вообщем растолкуйте по??алуйста!!! Например: 3x+x=33,6 И ещё: 1дробь6*(5,3-3,3)+6,7 ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Математика
Ребят завтра контрольная я хочу понять тему по математике вообщем растолкуйте по??алуйста!!! Например: 3x+x=33,6 И ещё: 1дробь6*(5,3-3,3)+6,7 ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+х=33,64х=33,6х=33,6:4х=8,41/6* 2 + 6,7 = 2/6 + 6,7= 1/3 + 67/10 = 10/30 + 201/30= 211/30 = 7 1/30

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