Подобрать и записать три слова разных частей речи состоящие из приставки корня суффикса и окончания Очень срочно

Русский язык
Подобрать и записать три слова разных частей речи состоящие из приставки корня суффикса и окончания Очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приписной-прил, связанный-кр.прич,соврешить-гл
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