Выпиши слова в которых 4 буквы стол Яма змей мель
Русский язык
Выпиши слова в которых 4 буквы стол Яма змей мель
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Гость:
Стол, змей, мель. Нужно просто посчитать буквы в словах)
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