Помогите ответить на вопросы, Is music part of your life? What role does music play in your life? СAN YOU THINK OF DAY WITHOUT MISIC?

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Помогите ответить на вопросы, Is music part of your life? What role does music play in your life? СAN YOU THINK OF DAY WITHOUT MISIC?
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