Сочинение-миниатюра на тему "Звездная ночь". 4-8 предложений.

Гость: Гость:

Ночь.Небо разукрашенно яркими огнями.Я смотрю в окно и вижу красивые Звезды.Вдруг увидела я большую медведицу.Она похожа на на кувшинчик.Интересно, можно ли сосчитать все эти звезды?!Сколько их на всей планете?Луна очень красивая.Она, как полу круг.Иногда мне кажется, что луна мне улыбается и у неё есть ротик, носик и губки.Я знаю что есть ещё другие планеты.Мне бы хотелось узнать какие там звезды.Как они горят?Каким цветом?Мне много рассказывала бабушка, что солнце это самая большая звезда, а я очень радовалась и всё запоминала.Мне былоинтересно. Как-то так.Я не знаю может есть ошибки?Ну сочиняла на ходу.