Выпеши сначала словосочетания а затем слова обозначьте в словосочетаниях главно?? слово: Урок, на уроке, начало урока
Русский язык
Выпеши сначала словосочетания а затем слова обозначьте в словосочетаниях главно?? слово: Урок, на уроке, начало урока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало урока, На уроке, урок. На уроке- главное слово: на (на чем?) уроке, Начало урока- главное слово: начало ( Чего?) урока.
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