Прочитайте число 41002003 и укажите правильный ответ ))

Математика
Прочитайте число 41002003 и укажите правильный ответ ))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок один миллион две тысячи три
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