Помогите пожалуйста! (На картинке задание)

История
Помогите пожалуйста! (На картинке задание)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 картинка.--Египет(потому что на нем изображены силуэты) 2 картинка.--письменность междуречья
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