Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov
Английский язык
Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov
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