Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov

Английский язык
Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прочитайте число 41002003 и укажите правильный ответ ))
Ответить
Информатика
Для поучения годовой оценки по МХК ученику требовалось написать доклад на 8 стран??ц. Выполняя это задание на комьютере, он набирал текст в кодиров...
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему,,Если бы я был Владимиром Дубровским"
Ответить
Математика
На координатной прямой даны точки А -5 в-3 с2 д4 обзначте на ней точки Е F Kи L координа??ы которых противоположны кор ди на там данных точеу
Ответить
Русский язык
Три предложения о спорте
Ответить