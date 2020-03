Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov

Английский язык

Ребята, умоляю, составте сочинение на англ.яз. про Москву. Это упр.2 стр. 33 8 класс. В ??том упражнении уже приведены факты, просто осталось их совместить. Ex2 p33 Here are some facts about Moscov

Автор: Гость