ABCD-ромб,уголB-120.AK-2см.BK перрпиедикуляр AB. Найти BD
Геометрия
ABCD-ромб,уголB-120.AK-2см.BK перрпиедикуляр AB. Найти BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТреугDKB,∠D=120:2=60°,∠DBK=90-60=30°,⇒∠КВА=60-30=30°,tg30=AK/BK, √3/3=AK/BK,BK=6/ √3,BK=2*√3,треугKBD sinD=KB/BD, √3/2=2√3/BD, BD=4. Ответ:4.
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