Что такое самовнушение? Пользуетесь ли вы этим приёмом?
Обществознание
Что такое самовнушение? Пользуетесь ли вы этим приёмом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самовнушение-процесс внушения, адресованный самому себе, один из приёмов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике; в психотерапии; при обучении иностранным языкам; при самовоспитании. С помощью самовнушения можно излечить некоторые заболевания.
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