Что такое самовнушение? Пользуетесь ли вы этим приёмом?

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Самовнушение-процесс внушения, адресованный самому себе, один из приёмов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике; в психотерапии; при обучении иностранным языкам; при самовоспитании. С помощью самовнушения можно излечить некоторые заболевания.