Материалы милосердие как люди помогают другим людям
Обществознание
Материалы милосердие как люди помогают другим людям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например мама убирает комнату просит тебя помочь и ты помогаешь ей или другой пример папа не понимает что то в компьютере и лн просит теб помочь и ты помогаешь ему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Выпеши сначала словосочетания а затем слова обозначьте в словосочетаниях главно?? слово: Урок, на уроке, начало урока