Материалы милосердие как люди помогают другим людям

Обществознание
Материалы милосердие как люди помогают другим людям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например мама убирает комнату просит тебя помочь и ты помогаешь ей или другой пример папа не понимает что то в компьютере и лн просит теб помочь и ты помогаешь ему
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