Ваня написал изложение по любимой сказке.Какая сказка у Вани любимая?Назовите.Кто её автор? Вышел купец Степан из чащи леса.Открылась перед ним тихая лесная поляна.А там на пригорке сияет цветочек аленький,живой,трепещущий.Сия...

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Ваня написал изложение по любимой сказке.Какая сказка у Вани любимая?Назовите.Кто её автор? Вышел купец Степан из чащи леса.Открылась перед ним тихая лесная поляна.А там на пригорке сияет цветочек аленький,живой,трепещущий.Сияет ярче солнца.Взглянул на него Степан и понял,что нет чудеснее цветка на белом свете! Нагнулся купец и аккуратно сорвал цветок.И сразу сверкнула молния,ударил гром,деревья сдвинулись.Солнечный свет померк.Упругие ветки обхватили Степана со всех сторон,будто к земле приковали. Заговорил чей-то голос,полный гнева: -Как посмел ты сорвать любимый мой цветок? Отвечал Степан: -Я честный русский корабельщик!Я объехал полсвета,чтобы найти этот цветок для дочки любимой Настеньки....А тебе,чудище морское,объясню,что за свой поступок готов ответ держать. Выпишите из текста по два-три слова на каждую из указаных орфограмм. 1.Прописная буква в именах собственных: 2.Проверяемые безударные гласные в корне слова: 3.Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова: 4.Непроверяемые гласные и согласные в корне слова: 5.Правописание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу,чк,чн,щн: 6.Непроизносимые согласные: 7.Удвоенные согласные: 8.Разделительные твёрдый и мягкий знаки: 9.Перенос слов: Помогите пожалуйста

Автор: Гость