Помогите ответить на вопросы, пожалуйста. Дам 34 балла! 1. Почему раздел получил та??ое название - "Пролетая над снами..."? 2. Что такое мистика? Мистификация? Чем отличается мистика от фантастики? 3. Приведи примеры эпическ...

Литература

Помогите ответить на вопросы, пожалуйста. Дам 34 балла! 1. Почему раздел получил та??ое название - "Пролетая над снами..."? 2. Что такое мистика? Мистификация? Чем отличается мистика от фантастики? 3. Приведи примеры эпических и драматических произведенияй с мистическим сюжетом. 4. Докажите, что эпическое произведения может быть написано и стихами, и прозой. 5. Какие персонажы характерны для произведения с мистическим сюжетом? 6. Как вы думаете , почему так много писателей обращались к мистическим сюжаетам и почему так много людей любят читать "страшные" рассказы? 7. Объясни смысл эпиграфа к разделу. Эпиграф: - А вы сами-то верите в приведения? - спросил лектора один из слушателей. -Конечно, нет, - ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

Автор: Гость