Можно ли разменять купюру в 50 рублей 15 монетами достоинством 1 и 5 рублей

Математика
Можно ли разменять купюру в 50 рублей 15 монетами достоинством 1 и 5 рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нельзя, так как если взять 15 монет по 5, будет 75руб. затем по очереди менять по одной 5руб монете на 1 руб (при этом мы теряем 4 рубля). 75-50=25 => 25 рублей лишние. 25:4 нацело не делится, значит заменить и получить 50 рублей НЕЛЬЗЯ
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