Можно ли разменять купюру в 50 рублей 15 монетами достоинством 1 и 5 рублей

Гость: Гость:

Нет нельзя, так как если взять 15 монет по 5, будет 75руб. затем по очереди менять по одной 5руб монете на 1 руб (при этом мы теряем 4 рубля). 75-50=25 => 25 рублей лишние. 25:4 нацело не делится, значит заменить и получить 50 рублей НЕЛЬЗЯ