Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина
Биология
Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ - А) ограниченное количество кислорода
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