Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина

Биология
Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина
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Ответ - А) ограниченное количество кислорода
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