Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина

Биология

Лимитирующим фактором для живых организмов в почве является: А) ограниченное количество кислорода Б) влажность В) значительные колебания температуры Г) возможность потерять хозяина

Автор: Гость