составте сказку по плану: 1) Богатый барин и его жена 2)злая служанка 3)отправляю??ся в путешествие 4)трагедия 5)счастливый конец

Гость: Гость:

Жили в одном королевстве барин с женой и них было много детей и были они счастливы . Но их служанка очень любила барина и хотела чтоб они поженились . Однажды барин с женой поехали на отдых и заодно взяли с собой служанку.Она обрадовалась и поняла что это шанс чтобы отравить и изуродовать жену барина . Она все это сделала .Но барин любил свою жену и поэтому он остался хоть и з некрасивой но любимой женой.