Как будет по эстонск 1.почему вы опоздали? потому что овтобус опоздал.
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Как будет по эстонск 1.почему вы опоздали? потому что овтобус опоздал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один- üks Почему вы опоздали?- miks sa hilja? Потому что автобус опоздал- sest buss oli hilja
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