The second letter of my name is the same as the second letter of my favaurite subject (помогите пожалуста перевод срочн?? нужно)
Английский язык
The second letter of my name is the same as the second letter of my favaurite subject (помогите пожалуста перевод срочн?? нужно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друга буква мого імені С, и мого улюбленого уроку
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