Методы изучения внутреннего строения земли

География
Методы изучения внутреннего строения земли
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Гость:
Бурение и сейсмический метод
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