Методы изучения внутреннего строения земли
География
Методы изучения внутреннего строения земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бурение и сейсмический метод
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