Помогите пажалуста с решением

Гость: Гость:

А) -46 б)-2.2 в)-2/3-6/10=-20/30-18/30= -38/30=-19/15=-1 4/15 г) 24/100*1/5=24/500=0.048 д)-9/10*(-4/9)=4/10=0.4 е) 0 ж)-8/3 з)-15/10*(-100)=15*10=150