Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спорти...

Английский язык
Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. Ну, если честно, ещё потому, что в этот день нет уроков. Дни здоровья проводятся в школе 1 раз в год. День здоровья в школе проходит так: Начало с утренней линейки. Рассказ ученикам о важности сохранения здоровья, о необходимости заниматься спортом. После лёгкой разминки дети уходят к своим классам, где их классный руководитель даёт листы, на которых написаны задания. Каждая команда должна выполнить все задания. По окончании Дня здоровья линейка, где будут подведены итоги этого интересного и полезного дня. Отличившиеся классы отметят грамотами. Вот так проходит день здоровья.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Ребята на уроке проводили опыт.они взяли стакан с чистой водой и опустили туда монету
Ответить
Математика
Найдите значение суммы а)-1 2/5+(-2 1/5); б)-3/8+(-1/2); в)-0,25+(-1/2);
Ответить
История
Напишите все про иконы пожалуйста .
Ответить
Математика
Сшили 30 платьев израсходовав на каждое 4 метра шелка.Сколько же метров шелка израсходовали на юбки.На каждую юбку ушло на 1 метр 50 сантиметров ме...
Ответить
Окружающий мир
Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном Гутенбергом
Ответить