Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спорти...

Английский язык

Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. Ну, если честно, ещё потому, что в этот день нет уроков. Дни здоровья проводятся в школе 1 раз в год. День здоровья в школе проходит так: Начало с утренней линейки. Рассказ ученикам о важности сохранения здоровья, о необходимости заниматься спортом. После лёгкой разминки дети уходят к своим классам, где их классный руководитель даёт листы, на которых написаны задания. Каждая команда должна выполнить все задания. По окончании Дня здоровья линейка, где будут подведены итоги этого интересного и полезного дня. Отличившиеся классы отметят грамотами. Вот так проходит день здоровья.

Автор: Гость