Найдите значение суммы а)-1 2/5+(-2 1/5); б)-3/8+(-1/2); в)-0,25+(-1/2);
Математика
Найдите значение суммы а)-1 2/5+(-2 1/5); б)-3/8+(-1/2); в)-0,25+(-1/2);
Ответ(ы):
Гость:
А)-1 2/5+(-2 1/5)=-3 3/5;/// б)-3/8+(-1/2)=-3/8-4/8=-7/8;/// в)-0,25+(-1/2)=-1/4-1/2=-1/4-2/4=-3/4
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