Напишите все про иконы пожалуйста .
История
Напишите все про иконы пожалуйста .
Ответ(ы):
Гость:
Ну иконы всегда на руси вешались в углу но не в какомто углу а особенном его называли красный угол еще под нее молились в древности икону почитали она была в каждом доме!
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