Как называются слова, имеющие несколько значений? Одинаково ли значение слова свежий в сочетаниях: свежий ветер, свежая рыба, свежая булка, свежая рубашка, свежая газета? Напишите, какие значения.
Русский язык
Как называются слова, имеющие несколько значений? Одинаково ли значение слова свежий в сочетаниях: свежий ветер, свежая рыба, свежая булка, свежая рубашка, свежая газета? Напишите, какие значения.
Ответ(ы):
Гость:
Эти слова называются синонимами. значение слова свежий в словосочетаниях разное.свежий ветер,т.е прохладный; свежая рыба,т.е только выловленная; свежая булка,т.е мягкая; свежая рубашка,т.е чистая; свежая газета,т.е новый выпуск.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем можно объяснить то что обмен веществ у земноводных происходит медленно и энергии освобождается мало
Другие предметы
Литература
Пожалуйста. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "мертвые души" в какой главе находится описание портрета ...