Как называются слова, имеющие несколько значений? Одинаково ли значение слова свежий в сочетаниях: свежий ветер, свежая рыба, свежая булка, свежая рубашка, свежая газета? Напишите, какие значения.

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Как называются слова, имеющие несколько значений? Одинаково ли значение слова свежий в сочетаниях: свежий ветер, свежая рыба, свежая булка, свежая рубашка, свежая газета? Напишите, какие значения.

Автор: Гость