Пожалуйста. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "мертвые души" в какой главе находится описание портрета : Манилов Коробочка Ноздрев Собакевич Плюшкин

Литература

Пожалуйста. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "мертвые души" в какой главе находится описание портрета : Манилов Коробочка Ноздрев Собакевич Плюшкин

Автор: Гость