Пожалуйста. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "мертвые души" в какой главе находится описание портрета : Манилов Коробочка Ноздрев Собакевич Плюшкин
Литература
Пожалуйста. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "мертвые души" в какой главе находится описание портрета : Манилов Коробочка Ноздрев Собакевич Плюшкин
Ответ(ы):
Гость:
думаю это Степан Плюшкин
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