Задание 1 Проходит ли график функции y=3x²-x-2 через точки А(-1;2), B(2;8), C(0;3) и D(1;4)? задание 2 Найдите ординату точки, лежащей на графике функции y=2x²-x-1 и абсцисса которой равна: 1) -2 2) -1 3) 0 4) 1,5 5) 2

Алгебра

Задание 1 Проходит ли график функции y=3x²-x-2 через точки А(-1;2), B(2;8), C(0;3) и D(1;4)? задание 2 Найдите ординату точки, лежащей на графике функции y=2x²-x-1 и абсцисса которой равна: 1) -2 2) -1 3) 0 4) 1,5 5) 2

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