Задание 1 Проходит ли график функции y=3x²-x-2 через точки А(-1;2), B(2;8), C(0;3) и D(1;4)? задание 2 Найдите ординату точки, лежащей на графике функции y=2x²-x-1 и абсцисса которой равна: 1) -2 2) -1 3) 0 4) 1,5 5) 2
Алгебра
Задание 1 Проходит ли график функции y=3x²-x-2 через точки А(-1;2), B(2;8), C(0;3) и D(1;4)? задание 2 Найдите ординату точки, лежащей на графике функции y=2x²-x-1 и абсцисса которой равна: 1) -2 2) -1 3) 0 4) 1,5 5) 2
Ответ(ы):
Гость:
Решение смотри на фотографии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер может выполнить всю работу за 12 дней,а его ученик за 30 дней.За сколько выполнят эту работу 3 мастера и 5 учеников?
Русский язык