Исследовать данную функцию методами дифференциального исчисления и начертить их график. Исследование и построение графика рекомендуется проводить по следующей схеме: 1. найти область существования функции; 2. исследовать фу...

Математика

Исследовать данную функцию методами дифференциального исчисления и начертить их график. Исследование и построение графика рекомендуется проводить по следующей схеме: 1. найти область существования функции; 2. исследовать функцию на непрерывность, найти точки разрыва функции и её односторонние пределы в точках разрыва; 3. выяснить, не является ли данная функция четной, нечетной; 4. найти точки экстремума функции и определить интервалы возрастания и убывания функции; 5. найти точки перегиба графика функции и определить интервалы выпуклости и вогнутости графика функции; 6.найти асимптоты графика функции, если они имеются; 7. построить график функции, используя результаты исследования; при необходимости можно дополнительно находить точки графика, давая аргументы x ряд значений и вычисляя соответствующие значения y.

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