В циллиндрическом сосуде с площадью дна 82 см2 - 4 литров воды. Какое давление оказывает вода на дно сосуда? Ответ дайте в килопаскалях.

Физика
В циллиндрическом сосуде с площадью дна 82 см2 - 4 литров воды. Какое давление оказывает вода на дно сосуда? Ответ дайте в килопаскалях.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Давление жидкости на дно высчитывается по формуле: р=qgh, q-плотность жидкости (вода 1000 кг/м3), g-10 м/с2, h-высота жидкости в сосуде. Нам не известна h. Берем объем 4л=4000 см3 и делим на площадь основания 82 см2, получаем h-48,78 см = 0,4878 м. подставляем в формулу р=1000*10*0,4878=4878Па=4,878кПа
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