В слове перепутались буквы. собери его привильно и запишы
Русский язык
В слове перепутались буквы. собери его привильно и запишы
Ответ(ы):
Гость:
Во-первых,где само слово? Во-вторых,прежде чем писать,подучи грамматику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
В циллиндрическом сосуде с площадью дна 82 см2 - 4 литров воды. Какое давление оказывает вода на дно сосуда? Ответ дайте в килопаскалях.
Математика
Из москвы в киров поезд скорость 50 км из Кирова 60 км. Вопрос какой из этих лоездов будет дальше от Москвы в момент их встречи? С РЕШЕНИЕМ!!!
Математика