Мастер может выполнить всю работу за 12 дней,а его ученик за 30 дней.За сколько выполнят эту работу 3 мастера и 5 учеников?

Гость: Гость:

Вся работа - 1 1:12=1/12 работы мастер выполнит за 1 день 1:30=1/30 работы ученик за 1 день 1/12*3=3/12=1/4 работы 3 мастера за 1 день 1/30*5=5/30=1/6 работы 5 учеников за 1 день 1/4+1/6=3/12+2/12=5/12 работы 3 мастера и 5 учеников за 1 день 1:5/12=12/5=2 2/5 дня понадобится на всю работу Ответ: всю работу 3 мастера и 5 учеников сделают за 2 2/5 дня, или за 2,4 дня