Образовать деепричастие от глагола оказалась

Русский язык
Образовать деепричастие от глагола оказалась
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Деепричастия- оказываяся, оказавшись
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