Образовать деепричастие от глагола оказалась
Русский язык
Образовать деепричастие от глагола оказалась
Ответ(ы):
Гость:
Деепричастия- оказываяся, оказавшись
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