Чему равен радиус шара ,если его объем равен 33 11/21 м^3

Математика
Чему равен радиус шара ,если его объем равен 33 11/21 м^3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
33 ұнда на 11 и минус 21
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