Чем можно объяснить то что обмен веществ у земноводных происходит медленно и энергии освобождается мало
Биология
Чем можно объяснить то что обмен веществ у земноводных происходит медленно и энергии освобождается мало
Ответ(ы):
Гость:
Это объясняется тем что земноводные холоднокровные животные и их температура зависит от температуры окружающей среды.
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