Как называется рассказ? Жил один бедняк на берегу моря.Собирал он на песке раковины,делал из них бусы и продавал их. Продал он однажды семь ниток бус и купил себе курицу.А курица оказалась не простая,а волшебная-каждый день н...
Литература
Как называется рассказ? Жил один бедняк на берегу моря.Собирал он на песке раковины,делал из них бусы и продавал их. Продал он однажды семь ниток бус и купил себе курицу.А курица оказалась не простая,а волшебная-каждый день несла по золотому яйцу. Когда набрал бедняк полную корзину золотых яиц,он продал их и получил за них столько денег,что купил корабль..........
Ответ(ы):
Гость:
Попробуй "Золотая курица"
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