Определите признаки, на основе которых животных объединили в две группы. Укажите ??ва "лишних" в каждой. Объясните свой выбор. 1 Серая жаба Шпорцевая лягушка Чёрная саламандра Обыкновенная квакша Аксолотль 2 Гребенчатый т...
Биология
Определите признаки, на основе которых животных объединили в две группы. Укажите ??ва "лишних" в каждой. Объясните свой выбор. 1 Серая жаба Шпорцевая лягушка Чёрная саламандра Обыкновенная квакша Аксолотль 2 Гребенчатый тритон Краснобрюхая жерлянка Гигантская саламандра Амбистома Квакша
Ответ(ы):
Гость:
Животных разделили по признаку их покрова. В первой группе Покров гладкий, а во втором - чешуйчатый. В первой группе лишним является черная Саламандра и аксолотль, а во второй - квакша и жерлянка.
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