Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста

Английский язык

Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста

Автор: Гость