Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста
Английский язык
Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think tkat everyone have read the book because reading the book we know more
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно де??ится на 5. и как решать пожалуйста)
Русский язык
Помогите написать пожалуйста.Задание.Запиши отрывок из известного тебе произвед??ния Корнея Ивановича Чуковского,восстанавливая слова.выпиши те сло...