Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста

Английский язык
Помогите перевести на английский язык: Я думаю, что всем приходиться читать книги потому, что читая книги мы знаем больше. Помогите пожалуйста
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Гость:
I think tkat everyone have read the book because reading the book we know more
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