Помогите написать пожалуйста.Задание.Запиши отрывок из известного тебе произвед??ния Корнея Ивановича Чуковского,восстанавливая слова.выпиши те слова которые являются как челены предложения
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Помогите написать пожалуйста.Задание.Запиши отрывок из известного тебе произвед??ния Корнея Ивановича Чуковского,восстанавливая слова.выпиши те слова которые являются как челены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потом позвонила свинья: - Пришлите ко мне соловья. Мы сегодня вдвоём с соловьем Чудесную песню споём. - Нет, нет! Соловей Не поёт для свиней! Позови-ка ты лучше ворону!
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