Учёные установили , что наиболее Учёные установили , gt; что наиболее употребител??ными в русском языке являются следующие слова : в ,и, не ,на ,я, быть, он, с,а , как, это, вы, ты, к,мы,этот,она,они,но,по,весь,за,то,всё,у,из,...

Гость: Гость:

Самостоятельными частями речи являются слова, называющие предметы, их действия или различные признаки. Я, быть, он, это, вы, ты, мы, этот, она, они, весь, то, всё, свой, который, мочь, один, такой, сказать, тот, ещё, говоришь, наш, себя, знать, год, его, когда, уже, другой, сам, какой, кто, очень, сейчас. Предлоги - служебная часть речи, выражающая отношения между словами в словосочетании. В, на, с, к, по, за, у, из, о, от, для, до, под, без, при. Союзы - служебные слова, служащие для связи однородных членов предложения и частей сложного предложения, а также для выражения смысловых отношений между этими синтаксическими единицами. И, а, как, но, всё, который, да, когда, если, чтоб, или, какой, кто. Частицы - служебные слова, которые придают дополнительные смысловые оттенки словам и предложениям. Не, как, это, то, всё, так, же, бы, вот, только, ещё, да, уже, если, ни, даже.