Выполните действия -16,3*(-8,3+212,8:7,6)
Математика
Выполните действия -16,3*(-8,3+212,8:7,6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -16,3*(-8,3+212,8:7,6)=-16,3*(-8,3+28)=-16,8*(28-8,3)=-16,8*19,7=-(16,8*19,7)=-330,96.
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