Вычисли ,используя законы умножения и деления : а)-5/6*2,5-5/6*3,5 б)1,5:(-1/4)+3,5:(-1/4)
Математика
Вычисли ,используя законы умножения и деления : а)-5/6*2,5-5/6*3,5 б)1,5:(-1/4)+3,5:(-1/4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-5/6*2,5-5/6*3,5=-5/6*(2,5-3,5)=-5/6*(-1)=5/6 б)1,5:(-1/4)+3,5:(-1/4) = (1,5+3,5)/(-1/4) = 4·(-4/1)=-16
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