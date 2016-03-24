Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элем...

Информатика

Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элемента.

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