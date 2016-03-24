Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элем...
Информатика
Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элемента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1204 от 24.03.2016 begin var a:=ArrRandom(ReadInteger('n='),-30,30); a.Println; var b:=a.Pairwise.Where(i->(i.Item1.IsOdd) or (i.Item2.IsOdd)).Count; Writeln('Количество пар= ',b) end. Тестовое решение: n= 15 -5 7 12 -11 29 11 -28 19 20 28 -6 30 26 -14 27 Количество пар= 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Российский историк, географ, экономист и государственный деятель первой половины XVIII века; автор первого капитального труда по русской истории ...
Русский язык