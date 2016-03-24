Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элем...

Информатика
Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых есть хотя бы 1 нечетный элемент. Под парой элементов считать 2 рядом стоящих элемента.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1204 от 24.03.2016 begin   var a:=ArrRandom(ReadInteger('n='),-30,30);   a.Println;   var b:=a.Pairwise.Where(i->(i.Item1.IsOdd) or     (i.Item2.IsOdd)).Count;   Writeln('Количество пар= ',b) end. Тестовое решение: n= 15 -5 7 12 -11 29 11 -28 19 20 28 -6 30 26 -14 27 Количество пар= 9
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