Российский историк, географ, экономист и государственный деятель первой половины XVIII века; автор первого капитального труда по русской истории – "Истории Российской", основатель Тольятти, Екатеринбурга и Перми.
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Российский историк, географ, экономист и государственный деятель первой половины XVIII века; автор первого капитального труда по русской истории – "Истории Российской", основатель Тольятти, Екатеринбурга и Перми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Татищев Василий Никитич. Российский историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого капитального труда по русской истории - «Истории Российской», основатель Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми.
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