Нужно решить эта задачу и объяснить почему вы решили именно таким способом. Объяс??ение важнее всего.
Математика
Нужно решить эта задачу и объяснить почему вы решили именно таким способом. Объяс??ение важнее всего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если привести к общему знаменателю разность , то получим дробь . Верно и обратное:
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