lt;pgt;Два туриста вышли одновременно издвух городов, расстояние между которыми 38к??, и встретились через 4 ч . С какой скоростью шёл каждый турист,еслиизвестно, что первый прошол до встречи на 2 км больше второва?lt;/pgt;
Математика
lt;pgt;Два туриста вышли одновременно издвух городов, расстояние между которыми 38к??, и встретились через 4 ч . С какой скоростью шёл каждый турист,еслиизвестно, что первый прошол до встречи на 2 км больше второва?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К фото. 2) 3128-67*23=1587(км)-прошел пассажирский 3) 1587:23=69(км/ч)-скорость пассажирского Задача. 1) 38-2=36(км)-прошли поровну 2) 36:4=9(км/ч)-скорость одного 3) 2:4=0,5=1/2(км/ч)-разница между скоростью первого и второго 4) 9+0,5=9,5=9 1/2(км/ч)-скорость другого туриста.
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