lt;pgt;Два туриста вышли одновременно издвух городов, расстояние между которыми 38к??, и встретились через 4 ч . С какой скоростью шёл каждый турист,еслиизвестно, что первый прошол до встречи на 2 км больше второва?lt;/pgt;

Математика

lt;pgt;Два туриста вышли одновременно издвух городов, расстояние между которыми 38к??, и встретились через 4 ч . С какой скоростью шёл каждый турист,еслиизвестно, что первый прошол до встречи на 2 км больше второва?lt;/pgt;

Автор: Гость