Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30 к горизонту . если угол наклона увеличить до 45 , то тело будет двигаться с ускорением
Физика
Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30 к горизонту . если угол наклона увеличить до 45 , то тело будет двигаться с ускорением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело скользит равномерно, то скатывающая сила Fскат. = mgsinα равна по величине силе трения скольжения Fтр. = μμmgcosα отсюда μ = sinα/cosα = tgλ = tg30° = 1/√3. Когда угол β = 45° ma = mgsinβ - μmgcosβ ⇒ a = g(sinβ - μcosβ) a = 10(1/√2 - 1/√6) ≈ 3 м·сек⁻²
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