Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30 к горизонту . если угол наклона увеличить до 45 , то тело будет двигаться с ускорением

Физика

Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30 к горизонту . если угол наклона увеличить до 45 , то тело будет двигаться с ускорением

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