Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з яког...

Українська мова
Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з якого вили вінки, змачували медом, додаючи кілька зубків часнику. Це, за пові'ям, мало вберегти молодят від лихого ока.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загальні-дівчата,віночки,вінки,листочки,пісеню,барвінку. Власні-Тернопільщині
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли ,используя законы умножения и деления : а)-5/6*2,5-5/6*3,5 б)1,5:(-1/4)+3,5:(-1/4)
Ответить
Физика
Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30 к горизонту . если угол наклона увеличить до 45 , то тело будет двигаться с уско...
Ответить
Математика
Нужно решить эта задачу и объяснить почему вы решили именно таким способом. Объяс??ение важнее всего.
Ответить
Математика
<p>Два туриста вышли одновременно издвух городов, расстояние между которыми 38к??, и встретились через 4 ч . С какой скоростью шёл каждый тур...
Ответить
Информатика
Написать программу на Паскале для решения следующей задачи: Дан массив из 20 элеме??тов. Необходимо посчитать количество пар элементов, в которых е...
Ответить