Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з яког...

Українська мова

Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з якого вили вінки, змачували медом, додаючи кілька зубків часнику. Це, за пові'ям, мало вберегти молодят від лихого ока.

Автор: Гость