Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з яког...
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Знайди і випиши іменики : а) власні; б) загальні. на україні дівчата любили плести в??ночки. Особливо багатими та пишними були весільні вінки. На Тернопільщині їх плели в суботу зранку,співаючи пісеню. Листочки барвінку, з якого вили вінки, змачували медом, додаючи кілька зубків часнику. Це, за пові'ям, мало вберегти молодят від лихого ока.
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Загальні-дівчата,віночки,вінки,листочки,пісеню,барвінку. Власні-Тернопільщині
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