150 руб. ---- 100% ? руб.----------8% 150 х 8 : 100 = 12 руб. уценка ткани в рублях. 150 - 12 = 138 руб. новая цена ткани.

Химия
150 руб. ---- 100% ? руб.----------8% 150 х 8 : 100 = 12 руб. уценка ткани в рублях. 150 - 12 = 138 руб. новая цена ткани.
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