150 руб. ---- 100% ? руб.----------8% 150 х 8 : 100 = 12 руб. уценка ткани в рублях. 150 - 12 = 138 руб. новая цена ткани.
Химия
150 руб. ---- 100% ? руб.----------8% 150 х 8 : 100 = 12 руб. уценка ткани в рублях. 150 - 12 = 138 руб. новая цена ткани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что тут нужно найти. Поясните вопрос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Учёные установили , что наиболее Учёные установили , > что наиболее употребител??ными в русском языке являются следующие слова : в ,и, не ,на ...