Как вы думаете что мог бы сказать и сделать мельник услышавший этот разговор
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Как вы думаете что мог бы сказать и сделать мельник услышавший этот разговор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мельник сказал бы то, что все участвуют в изготовке муки. Не было бы ветра, мельница не работала, не крутила бы жернов и так далее. Всё взаимосвязано.
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